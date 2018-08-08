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В понедельник, 6 августа, около 13 часов в Адажи произошла тяжелая авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В ДТП пострадал 17-летний парень, сообщает Skaties.lv со ссылкой на передачу Degpunktā.

Подросток врезался в стоящий перед ним автомобиль BMW, сильно его повредив. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося, но, судя по последствиям столкновения, ДТП произошло, потому что мотоциклист превысил разрешенную скорость.

Согласно информации в распоряжении стражей порядка, несчастный случай произошел, когда машина остановилась у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить людей. В этот момент мотоциклист въехал в автомобиль.

Врезавшись в BMW, пострадавший травмировал обе ноги. У медиков были подозрения, что подросток перенес кровотечение внутренних органов и получил травмы головы, грудной клетки и живота.

17-летний парень был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

Фото: skaties.lv