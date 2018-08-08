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Лиепайское самоуправление до сих пор не считало опасным крутой берег моря на территории района Кароста, пишет infoliepaja.lv. В пятницу вечером там произошел обвал песчаной дюны, под которым погиб 10-летний ребенок.

По словам представителя госполиции Сигне Штейнберги, несчастный случай произошел около 18.30 в конце бульвара Атмодас. 10-летний ребенок вместе с матерью, другими детьми и взрослыми находился на береговой полосе шириной 25-30 метров.

"Мальчик играл у подножия дюны. В компании были другие дети, которые в этот момент пошли купаться в море. Мама и еще одна женщина следили за теми, кто был в воде. Мальчик уже собирался тоже идти купаться, и в этот момент произошло несчастье", – заявила Штейнберга. Люди, которые находились на месте, пытались откопать ребенка, но безуспешно. Причина обвала остается неизвестной.

В полиции подтвердили, что погибший мальчик был литовцем, тело уже доставлено в Литву для погребения.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов в 18.25. Они руками и ручными инструментами освободили ребенка от песка и передали его медикам скорой помощи, но они уже не смогли ему помочь.

Как пишет La.lv, полиция начала уголовный процесс.

"Как это произошло, будет установлено. Но нужно помнить, что дюны это природное образование", – отметила Штейнебрга.

Лиепайское самоуправление отмечает, что место обвала до сих пор не считалось опасным.

"Ранее было обследовано место у Северных фортов, где берег размывало. Мы его ограничили, установили предупреждающие знаки. Место в конце бульвара Атмодас до сих пор не попадало в поле нашего зрения как опасное", – заявила представитель Лиепайской думы Эвита Эньгеле.

Самоуправление приняло решение установить предупреждающие об опасности знаки на дорожках и тропинках в районе берега. Знаки, по словам Эньгеле, будут на четырех языках – латышском, литовском, русском и английском.

Фото из Flickr/Richard Sunderland