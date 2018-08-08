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Клуб сильнейшей футбольной лиги Латвии "Вентспилс" заявил, что его нападающий нигериец Аделеки Акиньеми похищен, и похитители шантажируют клуб.

ФК "Вентспилс" подал в Госполицию заявление об исчезновении Акиньеми. В клуб в течение последних 10 дней обращались несколько человек. По мнению клуба, это представители криминальной группировки, шантажирующие "Вентспилс".

"Эти люди пытаются вынудить клуб принять неприемлемые условия договора, в противном случае угрожая не вернуть Акиньеми. Мы уверены, что футболист похищен с целью получить выкуп", - заявил ФК "Вентспилс".

Клуб готов привлечь к делу также Международную ассоциацию футбольных федераций (FIFA) и Европейскую ассоциацию футбольных федераций (UEFA).

В понедельник, 6 августа, 19-летний Акиньеми не явился в команду, отправлявшуюся в Лиепаю на четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии. В гостинице, где он жил, его тоже не было, на телефонные звонки он не отвечал.

Успехи Акиньеми вызвали интерес к нему со стороны футбольных клубов из Франции, Германии и Швейцарии.

Договор с ФК "Вентспилс" у Акиньеми заключен на четыре года.

Фото: flickr.com/Janis Ligats