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В среду, 8 августа, сотрудникам Управления Госполиции Курземского региона удалось связаться с пропавшим игроком футбольного клуба "Вентспилс" Аделеки Акиньеми, сообщила представитель полиции Сигне Штейнберга. Об этом пишет портал DELFI.

Стражи порядка выяснили, что футболист жив и здоров, а его отсутствие не связано с преступным деянием.

"По факту случившегося начата ресорическая проверка, в рамках которой будут выяснены точные обстоятельства произошедшего и проверены все факты", - указано в заявлении Госполиции.

Напомним, в понедельник, 6 августа, 19-летний Акиньеми не явился в команду, отправлявшуюся в Лиепаю на четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии. В гостинице, где он жил, его тоже не было, на телефонные звонки он не отвечал.

Между тем футбольный клуб "Вентспилс" заявил, что его Акиньеми похищен, и похитители шантажируют клуб.

Фото: flickr.com/Janis Ligats