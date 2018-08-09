Происшествия |

5 августа, около 17:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о подозрительной компании: несколько человек долго стояли у дома, возможно, находясь под воздействием наркотических веществ.

Звонивший в полицию рассказал, что ранее соседей опрашивал представитель Госполиции, который сообщил, что один мужчина находится в розыске, и если он придет к этому дому, нужно позвонить в полицию. Бдительный сосед узнал разыскиваемого, сотрудники РМП сразу же передали информацию коллегам из Госполиции.

С учетом того, что компания к тому времени уже вошла в квартиру, сотрудники РМП ждали указаний от Госполиции для дальнейших действий, но из квартиры вышел мужчина, которого муниципальные полицейские остановили по подозрению в употреблении наркотиков.

Во время осмотра мужчина неожиданно для всех бросил небольшую сумку в квартиру. Когда полицейские ее подняли и открыли, в ней обнаружилось 47 упаковок из фольги с желтовато-коричневым порошком, полиэтиленовая упаковка с таким же порошком, пакет с зеленой смесью растительного происхождения, шприц, жгут, документ на имя другого человека, презервативы, внушительная сумма наличными и другие вещи. Мужчина сказал, что пришел в гости к проживающей в этой квартире женщины, не раскрыв никаких деталей. Тем временем, на место направили еще один автопатруль РМП.

Вскоре из квартиры вышли две молодые женщины и мужчина. Когда они предоставили удостоверяющие личность документы, оказалось, что дамы объявлены в розыск. Кроме того, у второго мужчины также нашли полиэтиленовый пакет с веществом неизвестного происхождения.

На место прибыли сотрудники Госполиции, которые продолжили работу по адресу. Двух человек, по просьбе представителей Госполиции, сотрудники РМП доставили в ближайший участок.

фото: Госполиция