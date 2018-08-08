Происшествия |

Во время, когда испанский истребитель над Эстонией по ошибке выпустил ракету, по пути в Таллин летел самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. И хотя, как было заявлено эстонскими военными, инцидент не угрожал ни одному летательному аппарату гражданской авиации, airBaltic высказывает претензии в том, что информация о чрезвычайной ситуации была получена от эстонской стороны слишком поздно, сообщает программа "LNT Ziņas".

"До нас эта информация на самом деле дошла позднее, чем случился этот факт", - сказал руководитель Центра оперативного службы Эдгар Аболиньш, подтвердив, что это неправильная практика.

"По моему, это неправильная практика. Насколько сильно это может повлиять на соответствующие инстанции, я не могу сказать. Но, в любом случае, это точно неправильно, так как на пути ракеты могло быть что угодно. Практика точно неправильная", - еще раз повторил Аболиньш.

На вопрос, не было ли счастливой случайностью то, что ракета летела в другом направлении, а не в сторону рейса airBaltic, Аболиньш ответил: "Я сказал бы, да. Хочется все время думать позитивно".

Пассажирский самолет airBaltic, который находился на пути в Таллин, вылетел из международного аэропорта "Рига" в 15.30. 14 минут спустя над Южной Эстонией испанский истребитель Eurofighter случайно выстрелил ракетой, борт airBaltic продолжал рейс в столицу Эстонии, где успешно приземлился. Об инциденте с ракетой авиакомпания airBaltic узнала намного позднее, так как Служба авиасообщения Эстонии о случайном пуске ракеты информировала письмом по электронной почте, которое было отослано в 18:03.

Как сообщают эстонские должностные лица, когда ракета была пущена, самолет airBaltic рейса на Таллин летел над Рижским заливом, вблизи Царникавы, а ракета упала в противоположном направлении - к северу от Тарту.

Летательные аппараты, которые находились в зоне выстрела ракеты, летели намного выше зоны военных учений, которая была закрыта для гражданской авиации, указали в Службе авиасообщения Эстонии.

В Министерстве обороны Латвии также пояснили, что гражданским самолетам ракета не угрожала.

"В этом случае, я так понимаю, закрытая зона была намного ниже. И соответственно, ракета не могла никоим образом ударить по гражданским самолетам", - сказал Госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс.

Одновременно Гарисонс указал, что инцидент является чрезвычайным случаем. "Это, конечно, чрезвычайный случай, так как за 15 лет с тех пор, как НАТО ведет миссию патрулирования, такое случилось впервые".

Напомним, участвующий в миссии НАТО в странах Балтии истребитель ВВС Испании Eurofighter во вторник во второй половине дня во время полета по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Инцидент произошел в 15.44 в зоне учебных полетов над Пангоди близ Отепя на высоте шести километров.

Траектория полета, местоположение и статус ракеты уточняются, вооруженные силы Эстонии ведут ее поиск.

ВВС Эстонии утверждают, что ракета с 95%-й вероятностью уже найдена.

Об этом на пресс-конференции в среду вечером в Таллинне сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге. Выяснилось также, что в районе инцидента нет населенных пунктов и в результате чрезвычайного происшествия никто опасности не подвергался.

Полковник Рийво Валге сообщил, что о происшествии ВВС Эстонии узнали в считанные минуты, однако после этого ушло около полутора часов на перепроверку обстоятельств происшествия.

ВВС передали информацию своим партнерам, в частности, департаменту полиции и погранохраны еще на один час позднее.

Фото: Postimees