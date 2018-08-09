Под Сигулдой взрыв газа разрушил стену жилого здания
Происшествия | 9 августа 2018 года, 10:48
В Сигулдской волости в среду произошел взрыв газа, в результате которого разрушилась стена жилого дома, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Вчера около девяти часов вечера спасатели получили сообщение о взрыве в жилом доме, который произошел в результате утечки газа. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что у здания обрушилась стена площадью 200 кв. м.
До прибытия спасателей из здания своими силами эвакуировались шесть человек, которые были переданы медикам.
За прошедшие сутки ГПСС получила 69 вызовов, в том числе 33 на пожары и 22 - на спасательные работы.
Фото из Flickr/Luke Thomson