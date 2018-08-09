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В Сигулдской волости в среду произошел взрыв газа, в результате которого разрушилась стена жилого дома, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вчера около девяти часов вечера спасатели получили сообщение о взрыве в жилом доме, который произошел в результате утечки газа. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что у здания обрушилась стена площадью 200 кв. м.

До прибытия спасателей из здания своими силами эвакуировались шесть человек, которые были переданы медикам.

За прошедшие сутки ГПСС получила 69 вызовов, в том числе 33 на пожары и 22 - на спасательные работы.

Фото из Flickr/Luke Thomson