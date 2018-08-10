Происшествия |

В понедельник, 6 августа, в рижском районе Иманта стражам порядка пришлось разнимать конфликт между тещей и невесткой, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

В полицию поступила информация от женщины, у которой возник конфликт с женой ее сына. Невестка во время ссоры дала теще пощечину.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили обеих участниц конфликта.

Старшая из женщин заявила, что ее невестка не разрешает выйти погулять с внучкой. Между тем мама ребенка указала, что в день ссоры она сообщила о запланированном в скором времени переезде. По ее словам, дочка у нее от другого мужчины, а не от нынешнего мужа. Невестка отметила, что ее теща плохо относится к ее дочери, поэтому она запретила ей куда-либо водить ребенка без ее ведома.

По ее словам, муж категорически отказывается жить отдельно от матери, потому что та регулярно закрывает глаза на алкоголизм сына. Сама пожилая женщина также отказывается оставлять своего отпрыска одного. Невестка призналась, что во время ссоры действительно дала теще пощечину.

Во время переговоров обе женщины не могли спокойно находиться в одном помещении, поскольку одна оскорбляла другую. Поэтому полицейские решили поговорить с каждой отдельно, однако теща время от времени заходила в комнату и при внучке грубо оскорбляла невестку. После многократных замечаний пожилая женщина стала угрожать стражам порядка проблемами на работе.

Девочку также опросили полицейские. Ребенок рассказал, что ссору не слышал, но ранее случались другие конфликты, во время которых отец поднимал руку на мать. Девочка призналась, что родителей ссорит именно бабушка, рассказывая, насколько мама плохая.

В соседних комнатах сидели спутники жизни обеих женщин, которые будто и не подозревали о происходящем. 37-летний сын пожилой женщины весьма агрессивно высказывался о своей супруге.

Учитывая, что была получена информация о возможном насилии в семье, женщине с ребенком несколько раз предложили отправиться в кризисный центр, но она отказалась от такой возможности.

На следующий день полицейские снова приехали на место происшествия. Однако дверь квартиры стражам порядка никто не открыл, а к окну квартиры подошла пожилая женщина и ее сын - оба явно находились в состоянии алкогольного опьянения. Они сообщили полицейским, что невестка собрала вещи и с дочкой уехала к родственникам, которые живут за Ригой. Стражи порядка связались с молодой женщиной, которая подтвердила, что с ней и с дочкой все в порядке.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija