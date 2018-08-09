Происшествия |

Одним из пострадавших в результате взрыва газа в дачном доме в Сигулдской волости является игрок сборной по баскетболу U-18 Давидс Виксне, сообщил президент Латвийского баскетбольного союза Валдис Войнс.

В настоящее время Виксне находится в Рижском ожоговом центре. Более подробных комментариев о состоянии баскетболиста Войнс не предоставил.

Как сообщалось ранее, 8 августа около девяти часов вечера Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила сообщение о взрыве в жилом доме, который произошел в результате утечки газа. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что у здания обрушилась стена площадью 200 кв. м.

До прибытия спасателей из здания своими силами эвакуировались шесть человек, которые были переданы медикам.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска, в результате взрыва пострадали 17-летний юноша и мужчина 1971 г. рожд.

Sprādzienā Siguldas novadā cietis Latvijas U-18 basketbola izlases dalībnieks Dāvids Vīksne, LTV apstiprināja Latvijas Basketbola savienības prezidents Valdis Voins. pic.twitter.com/6wZMHKRB6o — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 9 августа 2018 г.

Согласно данным полиции, взрыв произошел в момент, когда в помещении, где произошла утечка газа, включили свет, но точные причины будут установлены в ходе расследования.

Как сообщили в волостном самоуправлении, в результате происшествия был разрушен дачный дом в Плинкас. У проживавшей в нем семьи есть другое жилье, поэтому от помощи самоуправления она отказалась.

Давидс выступал за сборную U-18 на недавнем чемпионате Европе, где она впервые в истории завоевала серебряные медали.

Фото: basket.lv, Skaties.lv