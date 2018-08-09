Происшествия |

52-летний Алексис Зиедонис пропал 8 августа 2018 года по дороге из Рои в домой в Кекаву. Известно, что мужчина выехал из Роюпе в 17:00 на своем автомобиле Seat ibiza красного цвета с госномером EK 9011 При себе были: черный бумажник, мобильный телефон. В машине также находилась мебель.

ПРИМЕТЫ: Рост 172 см, полный, вес 89 кг.

Особая примета: шрам от укуса собаки на руке.

Был одет в синие джинсковые шорты, синюю футболку,зеленую жилетку. Обут в зеленые шлепки-кроксы.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.