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В минувший четверг в международном аэропорту "Рига" вскоре после взлета совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании airBaltic, направлявшийся в Тбилиси, пишет Nra.lv.

Как отметили в пресс-центре компании, самолет (BT724) вернулся из-за проблем в системе кондиционирования воздуха. Неполадки в одной из систем, обеспечивающей необходимое давление в салоне самолета, констатировали почти сразу же после взлета.

В airBaltic отметили, что с этим дефектом полет можно было продолжить, однако экипаж развернул самолет обратно в Ригу. Позже пассажиры отправились в Грузию на другом самолете.

Помимо этого, 5 августа еще один самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс BT732 из Риги в Баку, вскоре после взлета вернулся в Ригу по техническим причинам. В связи с предупреждением о пониженном давлении масла экипаж в соответствии со стандартными процедурами отключил правый двигатель и решил вернуться в Ригу.

"Все коммерческие самолеты сертифицированы для того, чтобы в случае отказа одного двигателя безопасно продолжать полет и приземлиться на одном двигателе. Своевременная остановка двигателя в соответствии с инструкциями производителя позволяет ограничить дальнейшее развитие констатированного повреждения без ущерба для управляемости воздушным судном и его способности безопасно вернуться в базовый аэропорт.

Главным приоритетом airBaltic является безопасность полетов. После посадки в Риге было принято решение выполнить рейс в Баку на другом самолете. Пассажиры были обеспечены водой и закусками, также им была предоставлена информация о новом времени вылета. airBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", — говорится в официальном релизе авиакомпании.