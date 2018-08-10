Происшествия |

В Курземе трехлетняя девочка получила множественные ожоги тела после падения в тлеющий костер, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

По словам медиков, ЧП произошло во время игры, а родители сразу после происшествия начали промывать ожоги холодной проточной водой. Ребенок доставлен в больницу с ожогами бедер, ног и ладоней.

Ожоги лица получила и двухлетняя девочка в Видземе - ребенок опрокинул на себя термокружку с кипятком.

Всего за сутки СНМП получила 1071 вызов.