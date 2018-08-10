Происшествия |

Сегодня из-за упавшей на электропровода ветки дерева были отменены рейсы электричек в 15.13 по маршруту Рига-Дубулты, в 16.06 по маршруту Дубулты-Рига, в 16.34 по маршруту Слока-Рига и в 16.02 по маршруту Дубулты-Рига, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.

Последующие рейсы электропоездов до 18.00 задержатся примерно на час.

Планируется, что затем поезда будут курсировать по расписанию.

Как позднее сообщил представитель предприятия Pasažieru vilciens Эгон Алерс, из-за упавшего в окрестностях железнодорожной станции Приедайне дерева нарушено движение электропоездов на всех маршрутах.