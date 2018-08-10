Автомобиль сгорел дотла на улице Лиелирбес (1)

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Происшествия | 10 августа 2018 года, 21:39

В Риге, на улице Лиелирбес, сгорела легковая автомашина, которая ехала по направлению в Юрмалу. Как сообщает Латвийское телевидение, в машине находилось несколько человек, но все они успели выскочить до того момента, как вспыхнуло пламя. По данным ЛТВ, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники ГПСС, которые потушили огонь, но от автомобиля остался лишь остов.

Комментарии 1
Крыса1 час назад
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