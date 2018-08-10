Автомобиль сгорел дотла на улице Лиелирбес (1)
Происшествия | 10 августа 2018 года, 21:39
В Риге, на улице Лиелирбес, сгорела легковая автомашина, которая ехала по направлению в Юрмалу. Как сообщает Латвийское телевидение, в машине находилось несколько человек, но все они успели выскочить до того момента, как вспыхнуло пламя. По данным ЛТВ, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники ГПСС, которые потушили огонь, но от автомобиля остался лишь остов.
Lielirbes ielā, Rīgā, sadegusi vieglā automašīna, radot sastrēgumu virzienā uz Jūrmalu. Negadījumā nav cietušo. pic.twitter.com/3SGTJj1gP4— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 10, 2018
Lielirbes ielā #Rīga #Latvija sadega vieglā automašīna.— BreakingLV (@breakinglv) August 10, 2018
Oļegs Morozs pic.twitter.com/LOLRHVG12X
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