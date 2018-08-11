Происшествия |

В пятницу, в больницы было доставлено десять человек с перегревом и восемь с тяжелой аллергической реакцией на укусы насекомых, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

Причинами перегрева были длительное пребывание на солнце и недостаточное количество жидкости.

Всего "скорая" помощь за прошедшие сутки выезжала на 1155 вызовов, 307 из которых были связаны с несчастными случаями и травмами.