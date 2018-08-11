Происшествия |

В субботу, в Пиньки мальчику выстрелили в руку после того, как он сорвал алычу, свисающую через забор одного из частных домов. Об этом сообщила мама мальчика, а также другие пользователи в социальной сети Facebook.

По словам мамы пострадавшего, это был выстрел из воздушной винтовки. После этого мальчика повезли в больницу вынимать пулю.

"Внимание! Хочу предупредить как жителей Пиньки, так и других латвийцев. В одном из частных домов в Пиньки живет мужчина, который выстрелил в моего сына. К счастью, это была воздушная пуля, она попала в руку. Сейчас мы в больнице и вытаскиваем ее. Пожалуйста, поделитесь информацией, предупредите всех и берегите своих детей", - написала пользователь Laimoņa Meita Dace, также прикрепив фотографию, где видна поврежденная рука ее сына.

Также, по сообщениям других пользователей, мальчик гулял с собакой и зашел в один из престижных поселков района. Он сорвал несколько штук алычи, свисающей через забор, а в ответ получил выстрел. Также, как отмечает его мама, владелец дома сначала пригрозил, что будет стрелять, после сразу же выполнил свою угрозу.

"Было одно предложение: "убирайтесь, а не то буду стрелять". Что он и сделал", - указала мама мальчика.

По словам мамы, мальчика отвезли в Детскую клиническую больницу на Виенибас гатве. Также о произошедшем уже сообщили полиции.

Фото: pixabay.com