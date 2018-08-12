Происшествия |

В ночь на воскресенье, 12 августа, в Риге из горящей квартиры были спасены три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на место пожара поступил в 2.01. Из задымленных помещений многоквартирного дома были спасены три человека, один из них пострадал, а еще двое были эвакуированы. Другие шесть жильцов, которые находились в здании, эвакуировались до приезда пожарных. В ГПСС указали, что пожар возник в одной из квартир, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 3.31.

Между тем в 23.33 сотрудники ГПСС получили вызов в Лиепаю, где открытым пламенем горело здание. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, из-за ветра пламя стремительно распространялось.

В 4.19 пожар удалось локализовать. Ликвидация огня продолжалась и в воскресенье утром. Во время тушения пожара пострадал один сотрудник ГПСС, который был доставлен в больницу для дальнейшего осмотра.

Фото: flickr.com/Latvijas Armija