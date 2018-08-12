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Полиция безопасности (ПБ) инкриминирует кандидату в депутаты Сейма, члену правления Русского союза Латвии (РСЛ) Илье Козыреву помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.

В понедельник, 6 августа, Козырев был задержан в рамках начатого в апреле уголовного процесса о возможных противоправных действиях на вселатвийском родительском собрании 31 марта.

В пятницу, 10 августа, в ПБ подтвердили, что Козырев имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс - о подготовке к массовым беспорядкам, а также о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.

Козырев освобожден, мера пресечения ему не установлена. Более подробных комментариев ПБ не предоставляет.

В понедельник лидер РСЛ Татьяна Жданок в обращении к СМИ рассказала, что в квартире Козырева проведен обыск, а сам он доставлен в изолятор.

В процессе о вселатвийском родительском собрании фигурируют уже пять человек, в том числе Жданок и Владимир Линдерман.

Фото: facebook.com/Илья Козырев