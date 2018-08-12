В ПБ рассказали, в чем обвиняют защитника русских школ Козырева (64)
Полиция безопасности (ПБ) инкриминирует кандидату в депутаты Сейма, члену правления Русского союза Латвии (РСЛ) Илье Козыреву помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
В понедельник, 6 августа, Козырев был задержан в рамках начатого в апреле уголовного процесса о возможных противоправных действиях на вселатвийском родительском собрании 31 марта.
В пятницу, 10 августа, в ПБ подтвердили, что Козырев имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс - о подготовке к массовым беспорядкам, а также о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
Козырев освобожден, мера пресечения ему не установлена. Более подробных комментариев ПБ не предоставляет.
В понедельник лидер РСЛ Татьяна Жданок в обращении к СМИ рассказала, что в квартире Козырева проведен обыск, а сам он доставлен в изолятор.
В процессе о вселатвийском родительском собрании фигурируют уже пять человек, в том числе Жданок и Владимир Линдерман.
Фото: facebook.com/Илья Козырев
во-вторых, даже, если не поддерживать деятельность РСЛ (как, я например), нельзя запрещать иметь другое мнение, отличное от провластного, иначе латвия ничем не лучше россии.
действия ПБ точно такие же как действия ФСБ в россии, где все, кто против путина сразу получают статью по выдуманному поводу.
то есть если вы поддерживаете действия ПБ (а вы поддерживаете, судя по комментарию), то вы не имеете право критиковать действия путина, потому что вы точно такой же: те кто вам не нравится и чье мнение отличается от вашего должны отправиться в тюрьму.
И снова, и опять, ты первый!))))))