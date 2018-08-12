На Донбассе во время помощи мирным жителям убит уроженец Риги (45)

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Происшествия | 12 августа 2018 года, 17:22

Родившийся в Риге военный скончался на Донбассе, помогая попавшим в несчастье мирным жителям, сообщает Skaties.lv со ссылкой на страницу украинских активистов Euromaidan в соцсетях.

Как пишут активисты, Андрийса Елистратова убили 8 августа не далеко от Золотого, в Луганской области.

Огонь противника коснулся транспортного средства военного, когда тот остановился, чтобы помочь блокирующему дорогу автомобилю с простыми гражданами. Елистратов был убит на месте, а другие украинские военные и мирные жители получили ранения.

Елистратов родился 23 октября 1991 года в Риге. Жил со своей семьей в Луцке, в Волынской области. Уроженца Риги мобилизировали в апреле 2014 года, в тот же год его ранили и потом снова приняли в армию в марте 2016 года, где он занимал должность старшего разведчика.

Фото: flickr.com/ivbogdan.com

Комментарии 45
Патриот 1 час назад
Туда ему и дорога! Ни какого сожаления. Нормальные люди ни когда не пойдут стрелять в собственный народ. Андрисам там вообще делать нечего.
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Ещё1 час назад
Одним га.доном, стало меньше.
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Патриот 1 час назад
Скоро вся Украина присоеденится к Донбассу! Я сам от туда и знаю какая там обстановка! А тебе чтобы ты знал, надо поменьше читать чушь которую несут наши СМИ и хотябы знать что такое Донбасс. Проснись товарищь, ты срешь!
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