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Родившийся в Риге военный скончался на Донбассе, помогая попавшим в несчастье мирным жителям, сообщает Skaties.lv со ссылкой на страницу украинских активистов Euromaidan в соцсетях.

Как пишут активисты, Андрийса Елистратова убили 8 августа не далеко от Золотого, в Луганской области.

Огонь противника коснулся транспортного средства военного, когда тот остановился, чтобы помочь блокирующему дорогу автомобилю с простыми гражданами. Елистратов был убит на месте, а другие украинские военные и мирные жители получили ранения.

Елистратов родился 23 октября 1991 года в Риге. Жил со своей семьей в Луцке, в Волынской области. Уроженца Риги мобилизировали в апреле 2014 года, в тот же год его ранили и потом снова приняли в армию в марте 2016 года, где он занимал должность старшего разведчика.

Фото: flickr.com/ivbogdan.com