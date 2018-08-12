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В субботу, 11 августа, 27-летний мужчина в Латгальском регионе получил химические ожоги, которые были вызваны соприкосновением с борщевиком, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

После того как приехавшие медики оказали помощь пострадавшему, мужчину доставили в больницу.

Между тем другой случай произошел в Видземском регионе, где 58-летний мужчина получил термические ожоги ноги при варке яблочного сока. Латвиец нечаянно пролил на себя горячую жидкость, после чего был доставил в больницу.

В целом за прошедшие сутки сотрудники СНМП получили 1128 вызовов, 271 из которых был связан с травмами.

Фото: pixabay.com