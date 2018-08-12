Все из-за ветра: пожарные получили более 20 вызовов в связи с непогодой
Происшествия | 12 августа 2018 года, 21:40
В воскресенье, 12 августа, по состоянию на 19.45 Государственная пожарно-спасательная служба получила (ГПСС) получила 25 вызовов, связанных с разрушениями, которые были вызваны сильным ветром, сообщили в службе.
В основном вызовы были связаны с обломавшимися деревьями, которые перекрывали проезжую часть.
Ранее сообщалось, что вечером 12 августа у нескольких тысяч клиентов Sadales tīkls по всей Латвии из-за сильного ветра и грозы возникли проблемы с электроснабжением.
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