Происшествия |

В воскресенье, 12 августа, по состоянию на 19.45 Государственная пожарно-спасательная служба получила (ГПСС) получила 25 вызовов, связанных с разрушениями, которые были вызваны сильным ветром, сообщили в службе.

В основном вызовы были связаны с обломавшимися деревьями, которые перекрывали проезжую часть.

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа у нескольких тысяч клиентов Sadales tīkls по всей Латвии из-за сильного ветра и грозы возникли проблемы с электроснабжением.

Фото: pixabay.com