Эстония: выпущенную испанским истребителем ракету найти не удалось (7)

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Происшествия | 13 августа 2018 года, 07:22

Случайно выпущенную в Эстонии истребителем ВВС Испании ракету найти не удалось и ее поиски продолжатся с воздуха, сообщает Skaties.lv.

В пресс-службе Министерства обороны Эстонии указали, что металлоискателями была проверена площадь в 600 гектаров, а потом военные осмотрели еще 200 гектаров, однако ракету найти так и не удалось.

Поиски продолжатся самолетами ВВС Эстонии, сообщал командир полковник эстонских ВВС Риво Валге. Он допустил возможность того, что ракету могут и не найти.

Ранее сообщалось, что во время учебного полета испанский истребитель Eurofighter случайно выпустил над Эстонией ракету "воздух-воздух". По словам эстонских военных деятелей, ракета, скорее всего, упала в болотистом и не населенном месте в природном заповеднике Эндла.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Ж1 час назад
Вывод один-Путин лично.....
3
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Aleckij12 минут назад
Патриот! Жалко тебя! Ты себя стараешься убедить что они не лоханулись! А испанцы на самом деле лоханулись! А России как то все равно с этими ракетами!
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Странно...15 минут назад
А прочитав статью, всё это выглядит несколько иначе.)
2
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