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Случайно выпущенную в Эстонии истребителем ВВС Испании ракету найти не удалось и ее поиски продолжатся с воздуха, сообщает Skaties.lv.

В пресс-службе Министерства обороны Эстонии указали, что металлоискателями была проверена площадь в 600 гектаров, а потом военные осмотрели еще 200 гектаров, однако ракету найти так и не удалось.

Поиски продолжатся самолетами ВВС Эстонии, сообщал командир полковник эстонских ВВС Риво Валге. Он допустил возможность того, что ракету могут и не найти.

Ранее сообщалось, что во время учебного полета испанский истребитель Eurofighter случайно выпустил над Эстонией ракету "воздух-воздух". По словам эстонских военных деятелей, ракета, скорее всего, упала в болотистом и не населенном месте в природном заповеднике Эндла.

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