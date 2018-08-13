Эстония: выпущенную испанским истребителем ракету найти не удалось (7)
Случайно выпущенную в Эстонии истребителем ВВС Испании ракету найти не удалось и ее поиски продолжатся с воздуха, сообщает Skaties.lv.
В пресс-службе Министерства обороны Эстонии указали, что металлоискателями была проверена площадь в 600 гектаров, а потом военные осмотрели еще 200 гектаров, однако ракету найти так и не удалось.
Поиски продолжатся самолетами ВВС Эстонии, сообщал командир полковник эстонских ВВС Риво Валге. Он допустил возможность того, что ракету могут и не найти.
Ранее сообщалось, что во время учебного полета испанский истребитель Eurofighter случайно выпустил над Эстонией ракету "воздух-воздух". По словам эстонских военных деятелей, ракета, скорее всего, упала в болотистом и не населенном месте в природном заповеднике Эндла.
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