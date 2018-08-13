Полиция задержала педофила: он совращал девочек в соцсетях (1)
Происшествия | 13 августа 2018 года, 15:42
Госполиция задержала мужчину, который подозревается в попытке совращения трех несовершеннолетних девочек.
Мужчина обращался к потенциальным жертвам в одной из популярных социальных сетей.
Более подробно об этом деле полиция расскажет на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 14 августа, в 13.00 в центральном здании Государственной полиции на ул. Чиекуркална 1. линия.
На пресс-конференции о результатах расследования расскажут начальник отдела по борьбе с сексуальными преступлениями Олег Лавчиновский и психолог управления уголовного розыска Даце Ландмане.
Фото: pixabay.com
Это не педофил таких в интернете полно, то что пишут девушкам непристойности это не значит что он собираеться с ней встречаться.. большинство жещин которым не 20ти смотрят на мужчин как на мужчин а не на как говно как это делают взрослые барышни, тоесть если человек общаеться с малолеткой которая вдва раза младше его это не значит что он с ней встретиться и переспит.. нужно было назначит встречу и потом задерживать, а так по переписке пол страны мужчин так переловят..
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