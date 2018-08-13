Происшествия |

Госполиция задержала мужчину, который подозревается в попытке совращения трех несовершеннолетних девочек.

Мужчина обращался к потенциальным жертвам в одной из популярных социальных сетей.

Более подробно об этом деле полиция расскажет на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 14 августа, в 13.00 в центральном здании Государственной полиции на ул. Чиекуркална 1. линия.

На пресс-конференции о результатах расследования расскажут начальник отдела по борьбе с сексуальными преступлениями Олег Лавчиновский и психолог управления уголовного розыска Даце Ландмане.

Фото: pixabay.com