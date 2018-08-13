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В пятницу, 10 августа, за контрабанду сигарет были задержаны шесть человек, среди них были двое подростков, сообщили в Госпогранохране.

Шесть граждан Латвии были задержаны в Каплавской волости. Отмечается, что все шесть человек находились в приграничной зоне без специальных пропусков.

Госпогранохрана выяснила, что двое из них были несовершеннолетними и не имели при себе документов об удостоверении личности. Недалеко от места задержания пограничники нашли восемь черных полиэтиленовых пакетов, в которых находились 120 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

О задержании подростков проинформированы их родители и опекуны.

Начат уголовный процесс о незаконном перемещении табачных изделий группой лиц по предварительному сговору.

Фото: pixabay.com