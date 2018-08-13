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Госполиция начала выяснение обстоятельств случая, когда в Пиньки подростку выстрелили в руку пневматическим оружием за то, что он сорвал алычу.

По словам представителя стражей порядка Элины Спрудзане, 11 августа в Олайнский участок полиции было подано заявление о нанесении телесных повреждений лицу, не достигшему совершеннолетия.

Сейчас начато административное делопроизводство и пострадавшему назначена экспертиза, чтобы выяснить степень телесных повреждений. После экспертизы полиция примет решение, продолжать ли административное делопроизводство или начинать уголовный процесс.

Напомним, 11 августа в Пиньки мальчику выстрелили в руку после того, как он сорвал алычу, свисающую через забор одного из частных домов. Об этом сообщила его мама, а также другие пользователи в социальной сети Facebook.

Фото: pixabay.com