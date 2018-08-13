Полиция выясняет обстоятельства случая с алычой в Пиньки (1)
Госполиция начала выяснение обстоятельств случая, когда в Пиньки подростку выстрелили в руку пневматическим оружием за то, что он сорвал алычу.
По словам представителя стражей порядка Элины Спрудзане, 11 августа в Олайнский участок полиции было подано заявление о нанесении телесных повреждений лицу, не достигшему совершеннолетия.
Сейчас начато административное делопроизводство и пострадавшему назначена экспертиза, чтобы выяснить степень телесных повреждений. После экспертизы полиция примет решение, продолжать ли административное делопроизводство или начинать уголовный процесс.
Напомним, 11 августа в Пиньки мальчику выстрелили в руку после того, как он сорвал алычу, свисающую через забор одного из частных домов. Об этом сообщила его мама, а также другие пользователи в социальной сети Facebook.
Фото: pixabay.com
Действительно,на месте полиции надо все взвесить,не рубить сгоряча,узнать подноготную отморозка и делать выводы,а то;глялишь;можно остаться без погон и досрочно уйти на пенсию без содержания.