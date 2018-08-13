Происшествия |

В Юрмале во время реконструкции Дубултского Центра культуры и образования погиб рабочий строительного предприятия Eigers Vertex. Специалист скончался при падении с высоты.

Как сообщила представитель RERE Grupa Элина Балгалве, несчастный случай произошел в Дубултском Центре культуры, который находился на реконструкции.

Погибший строитель проводил последние работы по визуальному совершенствованию перед сдачей объекта в эксплуатацию. Согласно первоначальной информации, мужчина не соблюдал правила безопасности на работе, указала Балгалве.

Во время реконструкции рабочий находился в подъемной строительной корзине, сообщила представитель RERE Grupa.

В Центре культуры проходили работы по реконструкции и расширению Юрмальской центральной библиотеки. Также шло строительство музыкальной школы.

На данный момент Госполиция и Госинспекция труда расследуют обстоятельства случившегося.

RERE Grupa выражает свои соболезнования родственникам и близким погибшего специалиста.

Фото: pixabay.com