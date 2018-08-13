В Юрмале во время ремонта Центра культуры погиб строитель
В Юрмале во время реконструкции Дубултского Центра культуры и образования погиб рабочий строительного предприятия Eigers Vertex. Специалист скончался при падении с высоты.
Как сообщила представитель RERE Grupa Элина Балгалве, несчастный случай произошел в Дубултском Центре культуры, который находился на реконструкции.
Погибший строитель проводил последние работы по визуальному совершенствованию перед сдачей объекта в эксплуатацию. Согласно первоначальной информации, мужчина не соблюдал правила безопасности на работе, указала Балгалве.
Во время реконструкции рабочий находился в подъемной строительной корзине, сообщила представитель RERE Grupa.
В Центре культуры проходили работы по реконструкции и расширению Юрмальской центральной библиотеки. Также шло строительство музыкальной школы.
На данный момент Госполиция и Госинспекция труда расследуют обстоятельства случившегося.
RERE Grupa выражает свои соболезнования родственникам и близким погибшего специалиста.
Фото: pixabay.com