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Вчера в Риге помощь медиков понадобилась трехлетнему ребенку, на которого упал шкаф, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Раудзите.

Когда на место ЧП приехали врачи, ребенок лежал на полу без сознания. Медики начали оказывать первую помощь, после чего доставили малыша в больницу в тяжелом состоянии. Он получил травмы лица, головы и грудной клетки.

Всего за сутки СНМП получила 1134 вызова, из них 216 были связаны с травмами.