Происшествия |

Сотрудника Государственной полиции удалось задержать 37-летнего интернет-педофила, который пытался через социальные сети совратить девочек в возрасте 9-15 лет, рассказал на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с преступлениями на половой почве Олег Лавчиновскис.

Расследование было начато после того, как в полицию обратился отец одной из девочек с заявлением о том, что его 13-летняя дочь получает в одной из популярных в Латвии социальных сетей сообщения сексуального характера.

В ходе следствия полиция обнаружила, что мужчина по крайней мере 17 раз пытался начать переписку сексуального характера с малолетними девочками, а в трех случаях ему удалось их совратить. Жертвами педофила стали девочки 10, 13 и 14 лет.

Проживающий в Риге мужчина зарегистрировал в соцсети профиль под своим настоящим именем, а также разместил свое реальное фото.

В ходе следствия был произведен обыск по месту жительства мужчины, у него изъята компьютерная техника, а сам подозреваемый находится под стражей. В настоящее время дело уже передано в прокуратуру.

Мужчине инкриминируется совращение и побуждение к сексуальным действиям малолетних. Ему грозит семь лет тюремного заключения.

Фото из Flickr/Kaan Koşar