Происшествия |

Во вторник, 14 августа, пропала 50-летняя жительница Риги Инна Олейник (Черкашина), сообщает благотворительная организация Bezvests.lv .

По словам близких, Инна вышла из дома на улице Дандалес в Зиепниеккалнсе 8.00. Женщина ушла без телефона и ключей и до сих пор не вернулась. У Инны отмечен пониженный фон настроения. Также пропавшая плохо ориентируется в городе в связи с сравнительно недавним переездом.

ПРИМЕТЫ: рост 168 см, среднего телосложения, довольно короткие седые волосы, густые брови, над губой шрам.

БЫЛА ОДЕТА В: синий или бирюзовый свитер, белую куртку, серые леггинсы, обута в синие тапки типа CROCS.

ПРИ СЕБЕ БЫЛИ: синяя сумка, возможно паспорт, кошелек с деньгами.

Последний раз женщину видели в 6.00 в день пропажи.

Просьба всех, кто видел или, возможно, знает, где Инна может находиться, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или обратиться в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

Фото: facebook.com/Bezvests.lv