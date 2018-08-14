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Нельзя исключать, что вирус Африканской чумы свиней (АЧС) попал в Салдусский животноводческий комплекс Druvas Unguri с помощью автотранспорта или древесных опилок, сообщила представитель Продовольственной и ветеринарной службы Илзе Мейстере. Об этом пишет Skaties.lv .

По ее словам, после проверки систем содержания свиней и мероприятий биобезопасности на свиноферме, эксперты констатировали, что система биобезопасности соблюдалась ежедневно.

"Однако нельзя исключать возможность, что вирус попал на ферму с древесными опилками, которые завозятся сюда регулярно в большом объеме и используются в качестве подстилок. С точки зрения правильного содержания свиней это позитивно, но не с точки зрения биобезопасности. Вирус мог попасть на свиноферму и с автотранспортом, хоть его и регулярно дезинфицируют. Однако этот транспорт используют для вывоза свиней на бойню и на территории свиного комплекса, перевозя животных из одного корпуса в другой", - отметила Мейстере.

Представитель ПВС добавила, что эпидемиологическое расследование редко может дать точный и не двусмысленный ответ на вопрос, как именно АЧС попал на свиноферму. Эксперты могут определить только возможные пути проникновения инфекции на территорию комплекса, но конкретный источник заболевания идентифицировать невозможно.

На данный момент на предприятии Druvas Unguri уже ликвидировано 7323 свиньи, добавила Мейстере.

Напомним, ликвидация зараженных АЧС свиней началась 4 августа.

Председатель думы Салдусского края Марис Зустс ранее сообщил, что процесс усыпления и сжигания может занять около двух недель. Ликвидация свиней проходит на предприятии Grow Energy в Лимбажи.

На ликвидацию свиней, заболевших АЧС на Druvas Unguri в Салдусском крае, выделено 367 тысяч евро.

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