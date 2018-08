Происшествия |

Латвийский МИД выражает Италии глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в Генуе, где во вторник при обрушении моста погибли по меньшей мере 35 человек, сообщили в министерстве.

"Выражаем глубочайшие соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в распространенном МИД Латвии заявлении.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter также выразил соболезнования пострадавшим.

"Мои глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия - обрушение моста в Генуе. Я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Ринкевич.

My deep condolences to #Italy, all who are affected by terrible tragedy- bridge collapse in #Genoa, I wish speedy recovery to all the injured @ItalyMFA