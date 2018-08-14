МИД Латвии выразил соболезнования Италии в связи с трагедией в Генуе (1)

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Происшествия | 14 августа 2018 года, 20:57

Латвийский МИД выражает Италии глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в Генуе, где во вторник при обрушении моста погибли по меньшей мере 35 человек, сообщили в министерстве.

"Выражаем глубочайшие соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в распространенном МИД Латвии заявлении.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter также выразил соболезнования пострадавшим.

"Мои глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия - обрушение моста в Генуе. Я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Ринкевич.

Ранее сообщалось, что у латвийских госучреждений нет информации о том, что в Италии при обрушении моста пострадали бы граждане Латвии.

Комментарии 1
Patriot31 минуту назад
Tiesàm milzìga traģèdija Itàlijà.
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