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Как минимум 35 человек погибли во вторник в результате обрушения автомобильного моста над зданиями в портовом городе Генуя на севере Италии, сообщило информационное агентство ANSA со ссылкой на источники в пожарной службе.

50-метровый участок моста упал на крышу одного из заводов и другие здания, придавив находившиеся внизу автомобили.

“Люди, живущие в Генуе, используют этот мост по два раза в день, мы не можем жить с инфраструктурой, построенной в 1950-х и 1960-х годах”, - сказал заместитель министра транспорта Эдоардо Рикси телеканалу SkyNews24.

На сделанных с вертолета кадрах в соцсетях видны грузовики и машины, застрявшие по обе стороны обрушившегося участка моста Моранди, который был построен на автостраде A10 в 1960-х годах.

Министр транспорта Данило Тонинелли сказал итальянскому государственному телеканалу, что катастрофа показала, в каком плачевном состоянии находится инфраструктура страны, отметив, что “виновные будут обязаны ответить”.

Мост протяженностью 1,2 километра был реконструирован в 2016 году. Оператор автострады сообщил, что работы по укреплению фундамента моста велись в момент обрушения, добавив, что за состоянием моста осуществлялось регулярное наблюдение.

По информации руководителя департамента гражданской защиты при совете министров Италии Анджело Борелли, на мосту в момент, когда произошла трагедия, находилось порядка 30-35 машин, включая три грузовика.

Тринадцать человек были госпитализированы, состояние пятерых из них оценивается как критическое.

Служба пожарной безопасности сообщила, что на место происшествия были отправлены около 200 пожарных. По данным телеканала Sky Italia, спасатели вытащили из-под обломков четверых выживших.

Канцелярия премьер-министра Джузеппе Конте сообщила, что он направился в Геную и останется там в среду.

Железнодорожное сообщение в окрестностях Генуи было приостановлено.