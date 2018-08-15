Происшествия |

В субботу, 11 августа, хозяева жилого дома в Кокнесской волости были найдены мертвыми. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Degpunktā.

Первой, кто обнаружил тела пожилой пары, была дочь погибших. По ее словам, она увидела свою мать лежащей в луже крове. Женщина сразу же вызвала полицейских и медиков. Поскольку около дома чувствовался запах тления, дочь погибших позвонила пожарным, а также своему брату.

На теле хозяйки дома было много колото-резанных ран. В таком же состояние было и тело погибшего мужчины - его труп находился в спальне и был закрыт подушками, одеялами и матрасом. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники облили одеяло дизелем и подожгли.

Следователи немедленно начали уголовный процесс. Родственники рассказали стражам порядка о всех друзьях и соседях погибшей пары и в тот же день, полицейские поймали подозреваемых в убийстве.

За исключением двух велосипедов из дома ничего украдено не было, даже копилка. О причинах убийства судить пока слишком рано, отметили в Degpunktā.

Без хозяев остался дом, домашний скот, собака и пять котов. Рогатый скот пристроят на соседнюю ферму. Однако кошкам потребуется дом, поскольку родные погибших еще не знают, что с ними делать. Передача просит отозваться местных жителей, которые заинтересованы в том, чтобы приютить котов.

Фото: Skaties.lv