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Туристка из Литвы заявила, что водитель лиепайского автобуса назвал ее оккупанткой из-за вопроса на русскому языке. Сам водитель утверждает, что ничего такого не было, а причина у жалобы совсем другая, пишет портал Liepajniekie.lv.

"Это все ложь! Просто ложь! Единственная причина жалобы на меня в том, что я говорил по-латышски!", - заявил водитель автобуса, а его слова приводит портал Press.lv.

При этом женщина утверждает, что за вопрос, заданный водителю на русском языке, он назвал ее оккупанткой.

Местная газета Kurzemes Vārds попросила Лиепайский автобусный парк прокомментировать ситуацию. Но вместо этого в редакцию пришел сам шофер. Он отрицает, что кричал на пассажирку, и что назвал ее оккупанткой. По его словам, он действительно сначала ответил ей на латышском, но после того, как женщина объяснила, что она из Литвы, перешел даже на литовский.

"Оказалось, что по литовски она ни слова не знает!", - рассказал шофер, и отметил, что женщина попросила говорить с нею именно на русском.

В жалобе женщина написала, что весь обмен любезностями происходил в присутствии детей, но шофер уверен, что детей в тот момент в салоне не было.

Директор агенства Лиепайского общественного транспорта Улдис Зупа поясняет, что в обязанности водителей городского транспорта не входит разговор на иностранных языках, они должны безопасно перевозить пассажиров и относиться к ним нормально - вежливо.

Член правления Лиепайского автобусного парка Марис Арбергс заявил, что случай рассмотрели, к водителю применили дисциплинарное наказание и провели повторный инструктаж о правилах общения с пассажирами. "На наш взляд, этого разногласия можно было избежать, если бы водитель просто ответил на заданный вопрос, а не стал дискутировать о знаниях языков", - сказал он.

Он отметил, что наказали водителя, конечно, не за его отказ использовать русский язык, а за нежелание избежать конфликта.