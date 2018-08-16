Происшествия |

11 августа вскоре после 10.00 во время патруля рижского района Ильгюциемс сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили трех заметно обеспокоенных людей, которые махали руками, таким образом пытаясь привлечь внимание стражей порядка.

Полицейские остановили оперативное транспортное средство и к ним тут же подбежали женщина и двое мужчин, у одного из которых была кровоточащая рана на голове.

Компания рассказала, что ранее их выгнали за шум из близлежащего двора многоквартирного дома, после чего они пошли в другой двор. Они не скрывали, что планировали распивать алкогольные напитки.

Женщина и двое мужчин громко разговаривали между собой, как вдруг один из жителей дома открыл окно и накричал на них, чтобы они вели себя тише. Между ними началась словесная перепалка.

По словам компании, после этого житель дома вышел из подъезда и напал на одного из мужчин с ножом. В это время другой мужчина из компании вытащил из находящегося неподалеку контейнера металлическую трубу и ударил ею по голове нападавшего.

В результате конфликта один из мужчин получил две раны в районе головы, а житель дома с кровоточащей головой забежал в подъезд.

Полицейские вызвали на место происшествия Службу неотложной медицинской помощи и Госполицию.

Один из стражей порядка направился в указанный подъезд, однако нападавший уже зашел в одну из квартир. Через некоторое время он вышел из дома и был задержан. У него также была кровоточащая рана на голове, в связи с этим была вызвана еще одна бригада "скорой".

Задержанный житель дома отрицал свою вину, заявляя, что именно шумная компания напала на него первой. Между тем во время осмотра местности стражи порядка нашли и нож, и металлическую трубу, которые были переданы сотрудникам Госполиции.

Медики приняли решение госпитализировать обоих мужчин.

Фото: flickr.com/Rīgas pašvaldības policija