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Пропавшая без вести 14 августа 2018 года в Рижском микрорайоне Зиепниеккалнс 50-летняя рижанка Инна Олейник (Черкашина) сегодня, 16 августа 2018 года нашлась в Ильгюциемсе, и сейчас находится в безопасности, в кругу семьи. Об этом сообщила дочь Инны. Женщине оказана вся необходимая помощь, пишет Bezvests.lv.

Близкие также благодарят за помощь и поддержку добровольцев поисковой организации и всех, кто делился информацией по розыску пропавшей.

Женщину удалось найти в женском приюте в Ильгюциемсе, куда два дня подряд ее доставлял патруль муниципальной полиции. Благодаря неравнодушию социальной работницы приюта, за сутки удалось найти близких пропавшей, связаться с ними и сообщить, что женщина нашлась.

Bezvests предупреждает: если у вас пропал кто-то из близких с проблемами памяти, очень важно не только обзвонить больницы и приюты, но и самим лично объехать все заведения, чтобы убедиться, нет ли там вашего родного человека.

Также при розыске близкого необходимо регулярно быть на связи с полицией, интересоваться у стражей порядка, как идет поиск по вашему делу. Помощь добровольцев, а также все вышеперечисленные меры в комплексе дадут наиболее эффективный результат - намного больше шансов найти пропавшего человека в кратчайшие сроки.