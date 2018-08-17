Происшествия |

В пятницу утром, 17 августа на Лиепайском шоссе произошла тяжелая авария с участием легкового автомобиля и грузовой машины, сообщают очевидцы. Как сообщает в аккаунте BreakingLV в Twitter, в результате удара бензовоз съехал с дороги и перевернулась.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около 9 часов утра в волости Яунберзес, на 33 километре шоссе Рига (Скулте) - Лиепая. По первоначальной информации, водитель легкового автомобиля Volvo V70 начал обгонять впереди едущую машину и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Volvo FH, перевозившим цистерну с топливом. В результате столкновения грузовик слетел с дороги.

Uz Liepājas šosejas #A9 (Rīga-Liepāja) ~33. km #Jaunbērze #Latvija veicot apdzīšanas manevru ietriecās degvielas vedējā. Vieglā auto vadītājs gājis bojā. Degvielas vedējs apgāzies. Satiksme slēgta.

Ivans Strelkovs pic.twitter.com/rk23JNJ9LK — BreakingLV (@breakinglv) 17 августа 2018 г.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, еще до прибытия бригады медиков, на месте происшествия от полученных травм скончался водитель легкового автомобиля. Водитель грузовика доставлен в больницу.