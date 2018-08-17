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Из обслуживаемых Латвийским фондом природы Лиелупских пойменных лугов украдены 150 рулонов сена стоимостью примерно 2000 евро, предназначенных для диких лошадей Елгавы. Об этом сообщила представитель фонда Лиене Бризга-Калниня, пишет Skaties.lv.

По ее словам, пропажа рулонов была констатирована 16 августа. Во время обследования территории представители фонда обнаружили, что на ней находится чужой трактор и пропали 150 рулонов сена.

По словам Бризги-Калнини, территория лугов обширна, на ней находятся и другие рулоны сена, при этом зимой лошади не смогут выжить на том, что найдут на лугах сами.

Фонда опасается, что украденные рулоны могут выставить на продажу на портале ss.com. Фонд обратился в полицию, однако призывает жителей, увидевших перемещение сена, сообщить по номеру 26 556 605. Кроме того, жителей призывают выяснять происхождение приобретаемого сена.

Фото: flickr.com/Baz Richardson