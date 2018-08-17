У рижанки за жестокое обращение изъяли 18 собак
В рижском микрорайоне Дарзини Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в сотрудничестве с Госполицией конфисковали у хозяйки 15 щенков и 3 собаки.
По словам стражей порядка, животные содержались в неприемлемых условиях.
Инспекторы уже ранее обращались к женщине с призывом зарегистрировать собак, обеспечить им надлежащие условия и ветеринарный уход.
Во время проверки владелица пыталась спрятать животных и вела себя неадекватно, угрожая инспекторам топором. Женщина также угрожала умертвить щенков, а одного даже поранила ножом, имитируя его убийство.
В связи с этим, сотрудники ПВС решили изъять животных и доставить в приют. Было заведено административное дело за жестокое обращение с животными
PVD, sadarbībā ar Valsts un Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kādā īpašumā Rīgā, Dārziņos, administratīvās lietas ietvaros izņēmis 15 kucēnus un trīs pieaugušus suņus, kas turēti nepiemērotos apstākļoshttps://t.co/DjlizszC7d pic.twitter.com/iCqgeqgH3o— PVD (@pvd_gov_lv) 17 августа 2018 г.