Происшествия |

В субботу, 18 августа, в Прейли из задымленного жилого дома были эвакуированы шесть человек, один из них был передан медикам, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Около 16.20 спасатели вызов в Прейли, где в одном из жилых домов сработала пожарная сигнализация. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что горит холодильник и потолок площадью 70 квадратных метров.

Из задымленного дома были эвакуированы шесть человек, а один из них был передан медикам.

В целом за прошедшие сутки в Латвии потушено 23 пожара.

Фото: pixabay.com