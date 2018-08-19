В Прейли пожарные спасли шесть человек из задымленного дома (1)

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Происшествия | 19 августа 2018 года, 15:27

В субботу, 18 августа, в Прейли из задымленного жилого дома были эвакуированы шесть человек, один из них был передан медикам, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Около 16.20 спасатели вызов в Прейли, где в одном из жилых домов сработала пожарная сигнализация. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что горит холодильник и потолок площадью 70 квадратных метров.

Из задымленного дома были эвакуированы шесть человек, а один из них был передан медикам.

В целом за прошедшие сутки в Латвии потушено 23 пожара.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Патриот 2 часа назад
У КНАБ И ПБ бюджет отнять и отдать ГПСС. Как нищие существуют, людей спасают и никакой благодарности а эти бандиты жируют. Скоты!!!!
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