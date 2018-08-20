Происшествия |

В Риге, в районе Румбула сегодня утром возник крупный пожар, из-за которого движение транспорта по улице Маскавас было перекрыто. После 7 часов пожар был локализован и движение было частично восстановлено, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на пожар на улице Маскавас в 03:48. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит ангар.

Maskavas ielā pie Rumbulas auto plačiem slēgta satiksme. Arī uz Krustpils ielu tur nevarot izbraukt pic.twitter.com/EVMJk6lfJ6 — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 20 августа 2018 г.

Пожар повышенной опасности был локализован в 07:07. Общая площадь пожара составила 5480 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 45 пожарных. Они продолжают работать на месте происшествия. Движение транспорта на улице Маскавас в районе Румбулы было частично восстановлено.

Lai likvidētu paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Maskavas ielā, notikuma vietā strādā 45 ugunsdzēsēji-glābēji. Šobrīd satiksme Maskavas ielā pie Rumbulas ir daļēji atjaunota. pic.twitter.com/7NyLOZHK1w — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 августа 2018 г.

В муниципальном предприятии Rīgas satiksme, между тем, сообщили, сегодня утром могут задерживаться автобусы маршрутов 15, 18 и 31.