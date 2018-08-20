В Румбуле возник крупный пожар: движение по Маскавас ограничили (6)

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Происшествия | 20 августа 2018 года, 08:07

В Риге, в районе Румбула сегодня утром возник крупный пожар, из-за которого движение транспорта по улице Маскавас было перекрыто. После 7 часов пожар был локализован и движение было частично восстановлено, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на пожар на улице Маскавас в 03:48. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит ангар.

Пожар повышенной опасности был локализован в 07:07. Общая площадь пожара составила 5480 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 45 пожарных. Они продолжают работать на месте происшествия. Движение транспорта на улице Маскавас в районе Румбулы было частично восстановлено.

В муниципальном предприятии Rīgas satiksme, между тем, сообщили, сегодня утром могут задерживаться автобусы маршрутов 15, 18 и 31.

Комментарии 6
Ж1 час назад
Кто тебя идиота вообще спрашивает,какое некой твоё дело?Сиди в палате и жди когда тебе клизму поставят.
2
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Слушай, клоун!1 час назад
Тебя самого от себя не тошнит?
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Latviešu patriots17 минут назад
Patriot dēliņ.Tu atkal aizmirsi iedzert nomierinošas zāles?
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