Двухлетний ребенок отравился лесными ягодами
Происшествия | 20 августа 2018 года, 12:48
Вчера в Латгале в больницу доставили ребенка, который отравился найденными в лесу ягодами, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.
Подозрения об отравлении у родителей появились из-за приступа рвоты у ребенка.
Вчера помощь медиков понадобилась и трехлетней девочке, которая столкнулась с другим ребенком на батуте. На следующий день после столкновения девочка была сонной и бледной, а так же произошел приступ рвоты.
Всего за сутки СНМП получила 1038 вызовов, из которых 215 были связаны с травмами.
Фото из Flickr/Joel Hatfield