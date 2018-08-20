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Вчера в Латгале в больницу доставили ребенка, который отравился найденными в лесу ягодами, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.

Подозрения об отравлении у родителей появились из-за приступа рвоты у ребенка.

Вчера помощь медиков понадобилась и трехлетней девочке, которая столкнулась с другим ребенком на батуте. На следующий день после столкновения девочка была сонной и бледной, а так же произошел приступ рвоты.

Всего за сутки СНМП получила 1038 вызовов, из которых 215 были связаны с травмами.

Фото из Flickr/Joel Hatfield