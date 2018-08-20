Происшествия |

Возле Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого в обоих направлениях было перекрыто движение по Рижской окружной дороге, сообщает BreakingLV на своей странице в Twitter.

Как рассказали в полиции, авария произошла на участке между Кекавским кольцом и Рижской ГЭС.

Позже было возобновлено движени по одной полосе.

К аварии причастны легковой автомобиль и грузовик.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали еще два человека.

Фото из Twitter/BreakingLV