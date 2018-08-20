Из-за трагической аварии возле Рижской ГЭС перекрыто движение (1)

фото

Происшествия | 20 августа 2018 года, 13:27

Возле Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого в обоих направлениях было перекрыто движение по Рижской окружной дороге, сообщает BreakingLV на своей странице в Twitter.

Как рассказали в полиции, авария произошла на участке между Кекавским кольцом и Рижской ГЭС.

Позже было возобновлено движени по одной полосе.

К аварии причастны легковой автомобиль и грузовик.

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадали еще два человека.

Фото из Twitter/BreakingLV

Комментарии 1
ssk1 час назад
ну что скажу нехер гонять как сумасшедшие. 50 а гонят на 70-80 и это касается так же и грузовиков
Ответить