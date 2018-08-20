Происшествия |

Пожар повышенной опасности ночью понедельник, 20 августа, в здании агарного типа в Риге в районе Румбулы возник на одном из складов компании Mikrotīkls, выпускающей оборудование связи под брендом MikroTik.

Компания не стала уточнять, какие убытки нанес пожар и что хранилось на сгоревшем складе. Предприятие пояснило, что горел только один склад, а другие продолжают работать.

Работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются.

Как ранее сообщал Mixnews.lv, в районе Румбула сегодня утром возник крупный пожар, из-за которого движение транспорта по улице Маскавас было перекрыто. После 7 часов пожар был локализован и движение было частично восстановлено, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на пожар на улице Маскавас в 03:48. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит ангар.

Пожар повышенной опасности был локализован в 07:07. Общая площадь пожара составила 5480 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 45 пожарных. Они продолжают работать на месте происшествия. Движение транспорта на улице Маскавас в районе Румбулы было частично восстановлено.

Lai likvidētu paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Maskavas ielā, notikuma vietā strādā 45 ugunsdzēsēji-glābēji. Šobrīd satiksme Maskavas ielā pie Rumbulas ir daļēji atjaunota. pic.twitter.com/7NyLOZHK1w — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 августа 2018 г.

Фото из Flick/Том Рутковскис