Пожар на Румбуле возник в одном из складов Mikrotīkls (6)

фото

Происшествия | 20 августа 2018 года, 13:54

Пожар повышенной опасности ночью понедельник, 20 августа, в здании агарного типа в Риге в районе Румбулы возник на одном из складов компании Mikrotīkls, выпускающей оборудование связи под брендом MikroTik.

Компания не стала уточнять, какие убытки нанес пожар и что хранилось на сгоревшем складе. Предприятие пояснило, что горел только один склад, а другие продолжают работать.

Работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются.

Как ранее сообщал Mixnews.lv, в районе Румбула сегодня утром возник крупный пожар, из-за которого движение транспорта по улице Маскавас было перекрыто. После 7 часов пожар был локализован и движение было частично восстановлено, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, пожарные получили вызов на пожар на улице Маскавас в 03:48. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит ангар.

Пожар повышенной опасности был локализован в 07:07. Общая площадь пожара составила 5480 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 45 пожарных. Они продолжают работать на месте происшествия. Движение транспорта на улице Маскавас в районе Румбулы было частично восстановлено.

Фото из Flick/Том Рутковскис

Комментарии 6
Что ты содержишь?41 минуту назад
Одна из немногих успешных компаний, продукция которой, славится по всему миру.
И, да: она не для лохов, если у тебя с ней не срослось, это не значит, что всё плохо.
1
Ответить
100%1 час назад
И опять с нас высчитают , потому что их бизнес мы содержим . Слава простому народу у которого терпение не лопается .А тем ,трын трава что ошибки их оплатят чего волноваться .
2
Ответить
Крыса2 часа назад
Бизнес барыги..
1
Ответить