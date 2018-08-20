Происшествия |

В понедельник, 20 августа, Даугавпилсский участок Госполиции получил информацию о том, что 17 августа 2018 года Николь Эрхарде (2004 г.р.) вышла из своего дома в Калкунской волости Даугавпилсского края и до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 165-170 см, среднего телосложения; волосы темные; глаза голубые; на лбу имеется шрам длиной примерно в 3 см.

БЫЛА ОДЕТА В: топ черного цвета, черную куртку, черные джинсы с блестящими пуговками на нижней части брюк, на ногах черная обувь.

Если вы знаете, где в настоящее время может находиться Николь, просьба сообщать по телефонам: 65403302; 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Фото: Valsts policija