Происшествия |

В понедельник, 20 августа, вечером, недалеко от станции "Озолниеки" электричка сбила сбила мужчину насмерть, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

По ее словам, около 17.00 в 200 метрах за станцией "Озолниеки" под электричку попал человек.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, поезд начал движение, после чего мужчина выбежал на рельсы.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Полиция уже установила его личность.

Представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците заявила, что несчастный случай произошел в тот момент, когда поезд Nr.6723 отправлялся из Риги в Елгаву.

В связи со случившимся упомянутый рейс задержался на 50 минут. Лиците отметила, что все остальные запланированные рейсы из Риги в Елгаву не отменены и будут курсировать согласно расписанию.

Фото: flickr.com/Rene Kilk