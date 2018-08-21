Пыталась попасть домой: пьяная женщина свалилась с дерева (6)

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Происшествия | 21 августа 2018 года, 12:44

Вчера в Пиерига выпившая 49-летняя женщина пыталась попасть домой на второй этаж, но в результате попытки упала с дерева. Об это рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.

Женщина получила серьезные травмы грудной клетки, рук, ног и головы. Еще одна 64-летняя женщина выпала из окна. От падения с трехметровой высоты пьяная пострадавшая получила травмы головы, ног и позвоночника.

Всего за сутки СНМП получила 1080 вызовов, из них 195 были связаны с различными травмами и несчастными случаями.

Комментарии 6
.43 минуты назад
это был ты сам, в женском платье,розовых туфлях, возращался из своего гей клуба,пытался попасть домой.
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yes35 минут назад
конечно,B латвии лотышей не осталось, все моют мочу в ирии
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Хе-хе 57 минут назад
Отозвался брат по моразму!...
Если такой долб@@@б,обиженный самой природой грохнешься,то и костей не соберешь. Хотя,туда тебе и дорога.
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