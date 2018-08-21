Происшествия |

Вчера в Пиерига выпившая 49-летняя женщина пыталась попасть домой на второй этаж, но в результате попытки упала с дерева. Об это рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.

Женщина получила серьезные травмы грудной клетки, рук, ног и головы. Еще одна 64-летняя женщина выпала из окна. От падения с трехметровой высоты пьяная пострадавшая получила травмы головы, ног и позвоночника.

Всего за сутки СНМП получила 1080 вызовов, из них 195 были связаны с различными травмами и несчастными случаями.