Происшествия |

На портале Sudzibas.lv появилась жалоба матери 11-месячного ребенка на персонал Детской клинической больницы на Виенибас Гатве. По словам женщины, малышу отказали в помощи из-за отсутствия квот.

"Диагноз ребенку уже был поставлен хирургом, требовалась операция в порядке очереди. Мы встали в Детскую больницу, но конкретная дата операции назначена не была, обещали позвонить.

Это вроде как ок, отправились домой, оставили свои контакты. Прошла неделя – новостей нет. Неожиданно вечером у младенца 11 месяцев в брюшной полости застревает орган. Малыш с ужасными болями и шишкой на животе был оставлен на Виенибас гатве, а хирург отказался делать операцию, аргументировав этот тем, что квот на эту операцию в стране мало и надо ждать, когда лопнет кишка и ткань отомрет, тогда можно будет провести операцию.

В государственной медицине не хватает денег, на первом месте не дети, которым назначена операция и визуально видны повреждения, которые хирург пытается исправить при помощи массажа, а не делает операцию из-за отсутствия квот, заставляя грудного ребенка мучатся каждый день от сильнейших болей.

В приемном покое, когда мы хотели поговорить с хирургом, сестричка лгала, что он на операции и не может подойти, а на самом деле не было никакой операции. Хирург вышел только после того, как я стала угрожать обратится в СМИ. Он объяснил, что квот нет и сначала операции делают тем, у кого разорвался кишечник, а тем, у кого на рубеже, нужно подождать до разрыва.

Вопрос такой – за какую демографию сражаются депутаты, когда новорожденному отказывают в элементарной операции, где лечить нужно полость живота, и хирург сделал заключение, что нужно оперировать? О какой клятве Гиппократа может идти речь, когда хирург угрожает вызвать полицию, когда выгоняет на улицу мать с младенцем, у которого дырка в животе. Мы живем в такой стране, где жизнь человека ничего не значит!"

На следующий день Детская больница ответила на жалобу, предложив женщине оформить ее на их официальном сайте.

Фото из Flickr/visio7