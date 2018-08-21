Кучинскис отрицает утверждения о разглашении информации по делу Клявиньша (8)
Происшествия | 21 августа 2018 года, 20:38
Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) отрицает утверждения о разглашении информации по делу депутата СЗК Аскольда Клявиньша, сообщил пресс-секретарь Кучинскиса Андрей Вайварс.
Он подчеркнул, что все утверждения в этой связи не обоснованы и должны расцениваться как элемент предвыборной борьбы.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура в июле по заявлению следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отказалась начать уголовный процесс о возможной утечке информации по делу депутата Сейма Аскольда Клявиньша (СЗК).
Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja
ВАМ с Твайки даже не виднее - ВАШ "Высший pOзум" управляет и направляет Вейксмес стастс теперь и кучинскисов.
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Конечно отрицать будет, как свою шестерку сливать можно!
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Meli:)))
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