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Через пять лет после начала расследования до рассмотрения в Рижском окружном суде дошло уголовное дело об избиении младенца его отцом, сообщает передача Латвийского телевидения "Панорама".

Как считает прокуратура, собрано достаточно много доказательств, подтверждающих, что отец наносил тяжелые телесные повреждения своему трехмесячному сыну. Например, в результате насилия ребенок получил три трещины в черепе.

Мать малыша рассказала передаче, что в тот вечер она гостила у старшего сына. По ее словам, раньше отец относился к ребенку хорошо, поэтому она оставила младенца с ним.

Приехав домой, женщина обнаружила на голове у сына покрасневший синяк. Отец ребенка сказал, что во сне задел младенца локтем.

Прокурор заявила журналистам, что судебные процессы о жестоком отношении к детям не являются редкостью, однако этот случай особенный по причине тяжелых травм и последствий. Она отметила, что медицинская помощь была оказана пострадавшему младенцу только через сутки после получения травмы.

Отцу предъявлено государственное обвинение о причинении телесных повреждений, а обвинение за жестокое обращение с ребенком предъявлено обоим родителям. Сделано это по причине того, что они слишком поздно обратились в медицинское учреждение.

Отец мальчика отказался комментировать происходящее, отмечает передача.

Мать малыша рассказала журналистам, что ее супруг раньше проявлял насилие по отношению к ней. Это было одной из причин, почему женщина сначала боялась обратиться за помощью.

Однако прокурор указала на моральную ответственность матери, которая оставалась в насильственных отношениях.

Как сообщает передача, полиция два раза прекращала уголовный процесс из-за недостатка доказательств.

Следующее заседание суда состоится в начале сентября и будет закрытым.

Фото: pixabay.com